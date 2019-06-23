В Грузии открестились от долгов перед Россией

У грузинской авиакомпании Georgian Airways нет долгов перед Россией. Об этом основатель компании Тамаз Гаиашвили рассказал изданию Commersant.

По словам Гаиашвили раньше задолженность действительно была. Сумма долга составляла около трех миллионов долларов. Тогда перевозчик договорился с властями Грузии о частичном погашении долга в обмен на эксклюзивное право совершать перелеты в Россию. Авиакомпания заплатила два миллиона долларов и с тех пор ничего не должна.

Ранее Минтранс заявил, что одна из причин введения запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию — просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность. По данным ведомства, сумма долга грузинской стороны составляет почти 800 тысяч долларов и около 600 тысяч рублей без учета накопившихся пени. В Минтрансе сообщили, что Грузия признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

Россия с 8 июля временно запретила отечественным авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, а грузинским — летать в Россию. Причиной послужили антироссийские митинги в Тбилиси, которые переросли в столкновения с полицией. В результате пострадали 240 человек (lenta.ru).