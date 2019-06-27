В Грузии оппозиционного депутата освободили под залог

Тбилисский городской суд принял решение относительно члена оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, депутатская неприкосновенность которого вчера была ликвидирована.

Согласно решению, его освободили под залог в 30 000 лари.

По словам судьи Темура Гогохиа, экс-депутату запретили самовольно покидать место жительства без согласия следственного органа.

Сторона защиты потребовала освобождения Н.Мелия в обмен на залог в 10 000 лари.

Что касается Генпрокуратуры Грузии, она потребовала у суда ареста Н.Мелия.

Отметим, что экс-депутат обвиняется в организации, руководстве и участии в насилии в ходе акции протеста в Тбилиси 20-21 июня.

В случае доказательства вины, его ждет тюремное заключение сроком от 6 до 9 лет.