В Грузии не будут проведены досрочные парламентские выборы — Каха Каладзе

Мэр Тбилиси, генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что власти не намерены назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, сообщает  «Грузия Онлайн».

Он также подчеркнул, что парламентские выборы состоятся в 2020 году и пройдут по смешанной избирательной системе, при которой одна половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая — по избирательным округам.

Каладзе также призвал оппозицию «подготовиться к выборам».

Он также назвал деструктивными действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент.

«Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение», — заявил Каладзе.

| 2019-11-18T15:17:25+00:00 18 ноября 2019, 17:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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