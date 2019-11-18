В Грузии не будут проведены досрочные парламентские выборы — Каха Каладзе

Мэр Тбилиси, генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что власти не намерены назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, сообщает «Грузия Онлайн».

Он также подчеркнул, что парламентские выборы состоятся в 2020 году и пройдут по смешанной избирательной системе, при которой одна половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая — по избирательным округам.

Каладзе также призвал оппозицию «подготовиться к выборам».

Он также назвал деструктивными действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент.

«Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение», — заявил Каладзе.