В Грузии назначены три новых вице-спикера

Назначены трое новых заместителей председателя грузинского парламента.

Решение по этому поводу было принято на заседании бюро законодательного органа.

Согласно решению, вице-спикерами назначены лидер парламентского большинства партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, Георгий Кахиани и Каха Кучава.

Другим решением, Давид Сонгулашвили возглавит комитет по Евроинтеграции, Ираклий Берая — комитет по внешним связям, Нино Цилосани — комитет по окружающей среде и природным ресурсам, Геннадий Маргвелашвили — комитет по образованию, науке и культуре, Гурам Маджрашвили — комитет по процедурным вопросам.

Отметим, что два бывших вице-спикера — Тамар Чугошвили, Звиад Дзидзигури и председатели трех комитетов — Тамар Хулордава, Софио Кацарава и Мариам Джаши недавно подали в отставку. Причиной послужило непринятие в законодательном органе закона, связанного с переходом на пропорциональную избирательную систему. (report)