В Грузии началась конференция по обороне и безопасности Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла в Батуми13-ю конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

По словам Зурабишвили, в этом году Батуми принял много мероприятий, что подтверждает, насколько важна безопасность Черноморского региона для партнеров.

“Очень радостным является тот факт, что сегодня в Батуми проводится такая важная конференция, которая действительно обозначит на карте не только Грузию, но и Батуми и Черное море. В 2019 году в Батуми состоялась очень важная конференция, посвященная десятой годовщине партнерства с ЕС, весь состав Североатлантического совета прибыл в Батуми, здесь состоялась очень важная для всей Грузии большая конференция, Батуми посетили корабли, если я не ошибаюсь, 16 стран и мы ждем еще несколько таких визитов до конца года”, отметила Зурабашвили.

По ее словам, Черное море и Грузия являются одним из самых важных мест для безопасности региона в целом.

“Черное море является потенциальным вызовом для экономики и безопасности Грузии. Его потенциал заключается в роли центра между Европой и Азией, где инфраструктурные, транспортные и коммуникационные проекты все чаще связывают Грузию с партнерами по ЕС. Это означает, что экономическое сотрудничество вокруг Черного моря должно сопровождаться вопросами безопасности и сотрудничества в сфере обороны”, — отметила Зурабашвили.

По ее словам, очень важно, что сегодня здесь встретились представители 35 стран, чтобы еще раз обсудить, что означает на сегодняшний день оборона, безопасность Грузии.