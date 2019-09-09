В Грузии начал вещание новый телеканал

Грузинский телеканал «Мтавари архи» («Главный канал), основанный бывшим гендиректором телекомпании «Рустави 2» Никой Гварамией, начал вещание в понедельник, сообщает РИА Новости.

Гварамия был уволен с «Рустави 2» после того, как телекомпания перешла во владение бизнесмена Кибара Халваши. В августе новый генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении известных журналистов из-за «конфликта интересов». Часть телеведущих и журналистов решили уволится вслед за коллегами. Ранее Гварамия заявил, что основал новую телекомпанию под названием «Мтавари архи» и предложил трудоустроить уволившихся журналистов.

«Мы вернулись, чтобы вместе с вами создать независимую от цензуры и влияния руководства телекомпанию. Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы – граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны», — заявила ведущая информационного выпуска Лиана Джоджуа.