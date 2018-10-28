В Грузии на избирательном участке произошла драка

Правоохранители задержали двух человек за драку на одном из избирательных участках в городе Марнеули (регион Кахетия) в день выборов президента страны, говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, между членами оппозиционной партии «Национальное движение» и правящей «Грузинской мечтой» произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

«Два человека задержаны за административные правонарушения. По факту (драки — ред.) начато расследование по 162 статье уголовного кодекса (избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования — ред.)», — сказано в заявлении МВД.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов.

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