В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщил грузинский «Первый канал«.
По данным телеканала, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.
Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».
Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.