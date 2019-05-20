В Грузии арестованы 11 футболистов

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало 8 действующих и 3 бывших футболистов по подозрению в проведении договорных матчей.

Задержанные футболисты трех клубов — «Чиатура», «Гурия» и «Вит Джорджия».

Расследование установило, что члены организованной преступной группы связывались с футболистами и в обмен на определенную сумму могли проиграть команде соперника с заранее согласованным счетом. В итоге футболисты получили сумму более 34 тысяч долларов. Подозреваемым грозит от четырех до шести лет лишения свободы. (Чемпионат)

| 2019-05-20T18:05:33+00:00 20 мая 2019, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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