В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику, передает РИА Новости.

В интервью телеканалу Skai Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.

В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов и беженцев с побережья Турции, и в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны. В ряде регионов прошли протесты против размещения у них мигрантов и беженцев.

«За последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и беженцев», — сказал Кумуцакос.

Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.

«Чтобы иметь поддержку местного общества, мы должны постоянно говорить с ним», — сказал он