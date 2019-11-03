В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику, передает РИА Новости.

В интервью телеканалу Skai Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.

В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов и беженцев с побережья Турции, и в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны. В ряде регионов прошли протесты против размещения у них мигрантов и беженцев.

«За последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и беженцев», — сказал Кумуцакос.
Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.

«Чтобы иметь поддержку местного общества, мы должны постоянно говорить с ним», — сказал он

| 2019-11-03T18:32:44+00:00 3 ноября 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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