В Греции загорелся паром с более чем тысячей человек на борту

Пожар произошел на следовавшем из Пирея на Крит пароме, ему пришлось вернуться в порт отправления, с помощью пожарных лестниц эвакуируют более тысячи человек, на данный момент пострадавших нет, сообщает греческое издание «Нафтемпорики«.

Паром принадлежит компании ANEK. Пожар начался, по предварительным данным, в гараже — загорелся грузовик.

Пассажирский паром «Элефтериос Венизелос» в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.

Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей.

Как сообщила Пожарная служба, паром сопровождали два пожарных судна, в Пирей были стянуты пожарные силы.

Пассажиров высаживают по пожарным лестницам. Виден дым, но, по словам членов экипажа, огонь взят под контроль.

Пожарные намерены тщательно исследовать помещения в гараже, чтобы решить, можно ли опускать аппарель (платформу для спуска с парома).

Ситуация находится под контролем, поскольку сработала автоматическая система пожаротушения, и с места возникновения пожара поднимается только дым. Пассажиры находились в безопасности, они были в кормовой части судна, пишет издание.

В конце декабря 2014 года в Ионическом море недалеко от греческого острова Керкира (Корфу) на пароме «Норман Атлантик», направлявшемся из Греции в Италию, вспыхнул пожар. Пожар возник в грузовом отсеке парома, где располагались автомобили. Во время рейса на борту находились 499 человек, 11 из них погибли. Без вести пропавшими считались до 15 человек.

В Греции после июльского пожара в Восточной Аттике, где погибли 97 человек, были приняты экстренные меры для реорганизации системы гражданской защиты.

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