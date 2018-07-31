В Греции владельцам вернули собаку, которая из-за пожара прыгнула в море

Собака, лежащая на камне в море в районе курорта Мати в Греции, стала символом катастрофы, когда в результате пожаров погибли более 80 человек и более 170 были ранены, сообщает Daily Mail.

Испуганный пес прыгнул в море и доплыл до скалы, чтобы быть на безопасном расстоянии от огня. Именно там он был замечен фотографом, который сделал собаку знаменитой.

Зоозащитники и спасательные организации искали хозяев животного. Снимок разлетелся по соцсетям. В итоге в греческой группе, которая ухаживает за бродячими собаками, сообщили, что собаку зовут Луа и что она благополучно вернулась к своим владельцам.

Друг семьи рассказал местным СМИ, что Луа убежала, испугавшись пожара.

Владельцы искали ее несколько часов, прежде чем увидели в социальных сетях, что она пережила пожар и лежит на скале в районе пляжа Коккино Лиманаки. Теперь они эвакуированы вместе со своим питомцем. Семья вернулась в свой дом в Афинах.

 

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| 2018-07-31T08:03:42+00:00 31 июля 2018, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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