В Греции владельцам вернули собаку, которая из-за пожара прыгнула в море

Собака, лежащая на камне в море в районе курорта Мати в Греции, стала символом катастрофы, когда в результате пожаров погибли более 80 человек и более 170 были ранены, сообщает Daily Mail.

Испуганный пес прыгнул в море и доплыл до скалы, чтобы быть на безопасном расстоянии от огня. Именно там он был замечен фотографом, который сделал собаку знаменитой.

Зоозащитники и спасательные организации искали хозяев животного. Снимок разлетелся по соцсетям. В итоге в греческой группе, которая ухаживает за бродячими собаками, сообщили, что собаку зовут Луа и что она благополучно вернулась к своим владельцам.

«Ее узнали хозяева! Ее зовут Луа! Они обожают ее! Они не знали, что делать в этом ужасе», — прокомментировали зоозащитники.

Друг семьи рассказал местным СМИ, что Луа убежала, испугавшись пожара.

Владельцы искали ее несколько часов, прежде чем увидели в социальных сетях, что она пережила пожар и лежит на скале в районе пляжа Коккино Лиманаки. Теперь они эвакуированы вместе со своим питомцем. Семья вернулась в свой дом в Афинах.

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