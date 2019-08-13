В Греции в древнем некрополе нашли две неразграбленные гробницы микенских времен

Группа археологов обнаружила на месте древнего некрополя микенской цивилизации Аидония близ города Немеа на полуострове Пелопоннес две новые неразграбленные купольные гробницы, которым насчитывается более 3 тыс. лет, сообщило Министерство культуры и спорта Греции.
По словам ведомства, две каменные гробницы, относящиеся к позднему микенскому периоду, а именно к эпохе микенских дворцов (около 1400 — 1200 годы до н.э.), были обнаружены в ходе систематических раскопок, которые проводит Инспекция древностей области Коринфия на территории античного кладбища Аидония. Первая из гробниц, которая была накрыта крышей, содержала два первоначальных захоронения и останки еще 14 человек, которые были туда перенесены позднее. Вторая гробница была без крыши, которая, скорее всего, рухнула еще в микенский период. В ней были найдены три первоначальных захоронения.
В обеих купольных гробницах были обнаружены глиняные горшки и статуэтки, а также различные мелкие предметы, например, пуговицы. Эти находки контрастируют с богатыми погребальными дарами захоронений раннего микенского периода (около 1600-1400 годы до н.э.), которые были раскопаны в Аидонии в предыдущие годы и включали столовую посуду, сосуды для хранения пищи, оружие и престижные предметы. Тем не менее, «две новые микенские гробницы в Аидонии дают возможность лучше понять историческую эволюцию данного региона и его связей с дворцовыми системами окружающих районов, особенно Микен», — отметило министерство.(ТАСС)