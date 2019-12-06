В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков

В Греции усилены меры безопасности из-за опасений массовых беспорядков в годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса от пули полицейского  в 2008 году.
Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки. В этом году годовщина совпала с истечением срока ультиматума властей сквоттерам: в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены анархистами и мигрантами. Мигранты устраивают в занятых ими зданиях жилье, а анархисты зачастую годами используют их как штаб-квартиры своих организаций.
В четверг вечером в Афинах прошло шествие анархистов как ответ на ультиматум.
Анархисты призывают своих сторонников выйти на улицы городов, марш памяти пройдет в 18 городах.
Меры безопасности начали усиливаться с четверга. В полную готовность полиция будет приведена во всех этих 18 городах в пятницу, 6 декабря.
Полиция обратилась с просьбой к водителям избегать в пятницу поездок в центр Афин, не парковать машины в районах демонстраций.(РИА Новости)
| 2019-12-06T09:38:15+00:00 6 декабря 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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