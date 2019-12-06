В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков

В Греции усилены меры безопасности из-за опасений массовых беспорядков в годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса от пули полицейского в 2008 году.

Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки. В этом году годовщина совпала с истечением срока ультиматума властей сквоттерам: в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены анархистами и мигрантами. Мигранты устраивают в занятых ими зданиях жилье, а анархисты зачастую годами используют их как штаб-квартиры своих организаций.