В Греции проходят выборы в местные органы власти

Избирательные участки на выборах в местные органы власти открылись в Греции в 07:00 по местному времени. Избирателям предстоит избрать мэров городов и глав регионов там, где они не были избраны в ходе первого тура выборов 26 мая, который проходил одновременно с выборами в Европарламент, сообщает ТАСС.

На выборах в муниципальные и региональные органы власти в Греции избираются в общей сложности главы 13 регионов и 332 муниципалитетов. Число региональных советников составит 703, муниципальных советников — почти 10 тыс. Мэры, губернаторы, члены муниципальных и региональных советов избираются на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года. В ходе первого тура уже были избраны руководители более чем 100 муниципалитетов страны.