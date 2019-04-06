В Греции продолжаются столкновения полиции с мигрантами

На севере Греции в субботу, 6 апреля, продолжились столкновения между полицией и группами мигрантов, которые пытались попасть на территорию соседней Северной Македонии. Стычки начались еще в четверг. В этот день сотни беженцев, включая детей, прибыли к лагерю мигрантов Диавата, недалеко от границы с Северной Македонией, и начали разбивать палатки на поле рядом с ним.

Причиной их появления стал распространенный в социальных сетях слух об открытии пограничного перехода для мигрантов. Заявления министра миграции Димитриса Витсаса о том, что это ложь, и границы не откроются, не возымели никакого действия. Прибывшие отказывались уходить, несмотря на призывы чиновников вернуться в официальные центры размещения и предупреждения о штрафных санкциях. Беженцы недовольны слишком медленной процедурой предоставления убежища в Греции, а также условиями в переполненных центрах временного размещения.