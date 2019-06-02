В Греции Аттикой и Афинами будут править оппозиционеры

В Греции представители оппозиции победили в подавляющем большинстве регионов и муниципалитетов во втором туре выборов губернаторов и местных властей, сообщает РИА Новости.

Предварительные данные опубликовало МВД Греции, которое отвечает за проведение выборов.ой

Губернатором столичного региона Аттика стал Георгиос Паттулис от крупнейшей оппозиционной партии «Новая демократия». По итогам подсчета данных с 86% избирательных участков, он набрал почти 66% голосов. Его соперница – нынешний губернатор Аттики Рена Дуру – 34% голосов.

При этом явка была намного ниже, чем неделю назад – менее 41% избирателей по сравнению с 59%. Почти 3% бюллетеней были признаны недействительными. Еще 5,6% избирателей опустили белый бюллетень, означающий, что избиратель не хочет отдать голос какой-либо партии.

Мэром Афин избран Константинос Бакояннис – у него 65,25% голосов, выдвиженец СИРИЗА Афанасиос Илиопулос получил 34,75% голосов. Изменений результатов не ожидается, подсчитаны почти 97% голосов. Явка составила 33,29%.