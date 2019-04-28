В Госдуме оценили предложение американских СМИ помирить РФ и США

Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал статью американского журнала National Interest, в которой говорится о плане нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению авторов материала, США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.

Затулин считает, что в ухудшении взаимоотношений между странами виновато не одно поколение американских политиков.

«Безобразное поведение разных американских администраций в отношении России заставляет Россию двигаться на Восток и заключить всё более глубокие договоренности с Китаем», — цитирует парламентария РЕН ТВ.

.По его словам, госсекретарь США Генри Киссинджер «потратил лучшие годы своей жизни, чтобы в этом треугольнике Россия–США–Китай Соединенные Штаты могли манипулировать ситуацией в свою пользу».

Затулин отметил, что такая возможность у США в настоящее время пропала.

«И Украина была более успешна при [президенте Леониде] Кучме, потому что пыталась развивать отношения с Востоком и Западом. Как только Украина порвала связи с Россией, она перестала быть всерьез интересной», — сказал депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что «мысли американских журналистов идут в правильном направлении».

«Другое дело, что просто так заниматься ссорами с Китаем на угоду США мы, конечно, не будем», — отметил Затулин.

При этом он подчеркнул, что требования Москвы к США — признать Крым и отказаться от продвижения НАТО на Восток — «это вполне здравые идеи».

«Надо развивать диалог в этом направлении. Но по факту у нас сейчас налаживаются отношения с Китаем и разваливаются отношения с США», — добавил депутат.

В статье National İnterest говорится, что хорошие отношения с Москвой в интересах Вашингтона, которому необходимо усилить коалицию против Пекина. России, по мнению автора, якобы свойственно сближаться с Европой, нежели с Китаем (iz.ru)