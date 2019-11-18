Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку истребителей у России

Покупка властями Египта истребителей у России поставит Каир под угрозу американских санкций. Об этом сообщил в понедельник помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает агентство Reuters. Соответствующее заявление он сделал в ходе 16-го международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

По его словам, кроме того под вопросом окажется возможность дальнейшего приобретения Египтом американского оборудования. Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Каир уведомлен Госдепом о возможных рисках.(TASS)

| 2019-11-18T16:22:10+00:00 18 ноября 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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