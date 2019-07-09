В Госдепе заявили, что Анкару ждут негативные последствия из-за поставок С-400

Позиция США по поставкам С-400 в Турцию не изменилась, Анкару ждут негативные последствия — Госдеп.

| 2019-07-09T23:16:15+00:00 10 июля 2019, 02:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss