В Госдепе заявили, что Анкару ждут негативные последствия из-за поставок С-400 View Larger Image Позиция США по поставкам С-400 в Турцию не изменилась, Анкару ждут негативные последствия — Госдеп. ТАСС Редакция| 2019-07-09T23:16:15+00:00 10 июля 2019, 02:49| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:«Какой еще снос?» или что будет с «Гагаринским»…Конгрессмены США предложили ввести санкции против ТурцииНагорный Карабах, фундук и свобода слова — о…Заканчивается двухнедельный срок: отступится ли Эрдоган?.. В рубрике Меркель ответила на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска Gallery Меркель ответила на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска 10 июля 2019, 03:31 Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов Gallery Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов 10 июля 2019, 02:01 Глава МИД Франции выразил сильную обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной программы Ирана Gallery Глава МИД Франции выразил сильную обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной программы Ирана 9 июля 2019, 23:56 В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков Gallery В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков 9 июля 2019, 23:39 Саакашвили сломал руку женщине Gallery Саакашвили сломал руку женщине 9 июля 2019, 23:24