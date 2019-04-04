В Госдепе США появилась новый пресс-секретарь

Госдепартамент представил своего нового пресс-секретаря, и, следуя тенденции, заложенной администрацией президента Дональда Трампа, она связана с телекомпанией Fox News.

Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Морган Ортагус, бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, назначена новым пресс-секретарем внешнеполитического ведомства. Она будет представлять США на мировой арене через регулярные брифинги для прессы.

«Морган приходит на эту должность с ее потрясающими качествами и достижениями, полученными на государственной службе», – заявил Помпео.

«Морган, несомненно, поможет Госдепартаменту исполнить свою миссию продвижения и защиты внешнеполитических приоритетов администрации для американского народа и международного сообщества», – добавил он.

Ортагус пришла на смену Хизер Нойерт. Трамп выражал готовность назначить Нойерт послом США в ООН, но она попросила не рассматривать ее кандидатуру, прежде чем ее имя было передано в Сенат. Ее не видели на публике несколько месяцев.