В Госдепартаменте введена новая должность для борьбы со злонамеренной активностью РФ

В Госдепартаменте США появилась новая должность – старший советник по вопросам российской злонамеренной деятельности и трендов (senior advisor for Russian malign activities and trends). Сокращенно – SARMAT.

Эта аббревиатура совпадает с названием российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о создании которой ранее в этом году объявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщается, о введении должности старшего советника по проблемам российской злонамеренной деятельности и тенденций объявил замгоссекретаря США Уэсс Митчелл входе состоявшихся в сенатском Комитете по международным отношениям слушаний по вопросу об эффективности санкций против России.

Внешнеполитическое ведомство США пока не сообщило о том, назначен ли кто-либо на новую должность.

Касаясь вопроса об обязанностях того, кто займет этот пост, Уэсс Митчелл пояснил, что этот чиновник будет «разрабатывать межрегиональные стратегии», причем эта работа будет осуществляться при участии различных подразделений.

Голос Америки