В городе Талль-Абьяд взорван заминированный автомобиль

Боевики сирийского крыла террористической организации РКК продолжают устраивать теракты в зоне проведения операции «Источник мира», сообщает Агентство Анадолу.

Очередной теракт произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Талль-Абьяд, очищенном от террористов в первые дни операции в районах к востоку от реки Евфрат.

В Минобороны Турции сообщили, что террористы YPG/PKK подорвали заминированный автомобиль в промышленной зоне города Талль-Абьяд.

По предварительным данным, погибли три человека, ранены более 20 мирных жителей. «Целью террористов вновь стали мирные сирийцы», — отметили в оборонном ведомстве Турции.