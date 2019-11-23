В городе Талль-Абьяд взорван заминированный автомобиль

Боевики сирийского крыла террористической организации РКК продолжают устраивать теракты в зоне проведения операции «Источник мира», сообщает Агентство Анадолу.

Очередной теракт произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Талль-Абьяд, очищенном от террористов в первые дни операции в районах к востоку от реки Евфрат.

В Минобороны Турции сообщили, что террористы YPG/PKK подорвали заминированный автомобиль в промышленной зоне города Талль-Абьяд.

По предварительным данным, погибли три человека, ранены более 20 мирных жителей. «Целью террористов вновь стали мирные сирийцы», — отметили в оборонном ведомстве Турции.

| 2019-11-23T16:19:19+00:00 23 ноября 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss