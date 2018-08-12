В горах Таджикистана вертолет Ми-8 с альпинистами совершил жесткую посадку

При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.
«При транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа», — сказала она.
По ее словам, сразу же после происшествия связь с экипажем вертолета и альпинистами прервалась.
Пик Исмоили Сомони является высочайшей вершиной Таджикистана – 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук Республики Таджикистан. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) является высочайшей точкой бывшего СССР.
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