В горах Грузии потерпел крушение вертолет

Три человека стали жертвами крушения вертолета в горах Грузии. Об этом рассказал мэр Казбеги Александр Загашвили.

Инцидент произошел 6 июня в горном районе рядом с поселком Казбеги. По данным МВД страны, на борту упавшего вертолета находились двое пилотов и сотрудник местной гостиницы «Румз».

По факту крушения вертолета МВД Грузии возбудило уголовное дело. Причины аварии пока неизвестны. По словам местных жителей, до падения на воздушном судне произошел взрыв, после чего оно загорелось и рухнуло, пишет «Интерфакс».