В Горадизе будут построены 2 водохранилища

В мае текущего года в городе Горадиз Физулинского района приступили к реализации нового проекта.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», на начальном этапе предусмотрено бурение 3 субартезианских колодцев в целях улучшения снабжения питьевой водой центральной части города Горадиз. В настоящее время параллельно с бурением скважин продолжается строительство водосбора объемом 100 кубометров и насосной станции, пишет Report.

Завершилось строительство магистрального водопровода протяженностью 2,6 км от источника воды до города Горадиз. Для бесперебойного водоснабжения города будут сооружены 2 водохранилища общей вместимостью 3000 кубометров. В настоящее время продолжается строительство первого водохранилища объемом 1500 кубометров.