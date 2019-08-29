В Горадизе будут построены 2 водохранилища

В мае текущего года в городе Горадиз Физулинского района приступили к реализации нового проекта.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», на начальном этапе предусмотрено бурение 3 субартезианских колодцев в целях улучшения снабжения питьевой водой центральной части города Горадиз. В настоящее время параллельно с бурением скважин продолжается строительство водосбора объемом 100 кубометров и насосной станции, пишет Report.

Завершилось строительство магистрального водопровода протяженностью 2,6 км от источника воды до города Горадиз. Для бесперебойного водоснабжения города будут сооружены 2 водохранилища общей вместимостью 3000 кубометров. В настоящее время продолжается строительство первого водохранилища объемом 1500 кубометров.

| 2019-08-29T19:02:55+00:00 29 августа 2019, 19:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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