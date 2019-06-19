В Google устранили неполадки в работе сервисов

Компания Google заявила об устранении неполадок, связанных с работой своих сервисов, в частности, календарем Google Calendar. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, неполадки стали наблюдаться в районе 17:09 мск. Чаще всего о проблемах в работе сообщали пользователи из США, а также Великобритании, Италии, Нидерландов и других стран Европы. В России значительного числа сбоев не наблюдалось, однако большинство сообщений, в том числе о сбоях в работе Google Calendar, пришлось на Москву.

Больше всего пользователи жаловались на проблемы с авторизацией (75%) и работой поисковика (24%).(ТАСС)

| 2019-06-18T23:35:32+00:00 19 июня 2019, 07:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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