В Google решили отказаться от выпуска планшетов

Google урезает размер своей группы разработчиков для ноутбуков и планшетов, предлагая десяткам инженеров и менеджеров поискать другое место в компании. При этом уже спроектированные устройства компания отправит в производство и представит в этом или следующем году, сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Согласно одному источнику, у команды разработчиков аппаратного обеспечения была «куча вещей в работе», и сокращение числа инженеров аппаратных средств и программных менеджеров в команде, вероятно, «урезает портфель» продуктов.

Пострадавшие сотрудники получили указание искать временные роли в других командах Google или Alphabet, что вызывает вопросы о будущих планах Google по оборудованию. Впрочем, предлагая сотрудникам искать временные, а не постоянные новые роли, Google может оставить себе возможность маневра.