В Google решили отказаться от выпуска планшетов

Google урезает размер своей группы разработчиков для ноутбуков и планшетов, предлагая десяткам инженеров и менеджеров поискать другое место в компании. При этом уже спроектированные устройства компания отправит в производство и представит в этом или следующем году, сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.
Согласно одному источнику, у команды разработчиков аппаратного обеспечения была «куча вещей в работе», и сокращение числа инженеров аппаратных средств и программных менеджеров в команде, вероятно, «урезает портфель» продуктов.
Пострадавшие сотрудники получили указание искать временные роли в других командах Google или Alphabet, что вызывает вопросы о будущих планах Google по оборудованию. Впрочем, предлагая сотрудникам искать временные, а не постоянные новые роли, Google может оставить себе возможность маневра.
Кроме того, сотрудники подразделения Create, которые занимаются производством устройств, увольнять не стали. Таким образом, в ближайшие месяцы линейка продуктов Google, скорее всего, не изменится. А вот от долгосрочных проектов Google откажется.
Что касается ноутбуков, то слухи о Pixelbook 2 циркулировали с момента аппаратного события компании в октябре прошлого года. Хотя нет никаких признаков того, что Google планирует отказаться от Pixelbook, сокращение штата предполагает, что Google вряд ли дополнит свою собственную линейку Chromebook более широким ассортиментом продуктов.