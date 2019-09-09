В Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы

Компания Google в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявляет о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам, передает агентство Рейтер.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
По данным агентства, компания Google отказалась уточнить в заявлении, осуществлялось ли распространение политической рекламы.(РИА Новости)
| 2019-09-09T12:03:33+00:00 9 сентября 2019, 13:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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