В Google Maps нашли секретный беспилотник США

Пользователи сервиса Google Maps обнаружили на карте размытые очертания летательного аппарата, расположенного на секретной базе ВВС США Тонопа в Неваде, передает «Российская газета».

В северной части аэродрома находятся длинные ряды ангаров, прозванные каньонами.

Возле одного из хранилищ стоит необычный объект, внешний вид которого намеренно заретуширован. Он имеет светлый окрас и напоминает выполненный по схеме «летающее крыло» беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако размах крыльев изображенного на фото самолета гораздо больше — около 25 м.

«По габаритам этот самолет стоит между RQ-170 и Polecat P175. Возможно, это разрабатывающийся уже некоторое время «суперстраж», совмещающий функции разведывательного и ударного беспилотника», — приводит газета предположения военного обозревателя The Drive Тайлера Рогоуэйя.

«Спутниковые и аэрофотоснимки получены из широкого спектра коммерческих и общественных источников. Они обязаны соблюдать законодательства тех стран, где работают», — подчеркнули в Google.

БПЛА RQ-170 разработан Skunk Works, секретным подразделением компании Lockheed Martin. Открытой информации об аппарате мало, известно, что сенсорные датчики встроены в крыло, размах которого — около 20 м.

Он создан по технологии стелс и состоит на вооружении с 2007 года. Его радиолокационную заметность снижает особое неметаллическое покрытие, разработка которого обошлась в $6 млн.

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