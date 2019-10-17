В Гонконге задержали двух радикалов, изготовлявших «летающие бомбы»

Полиция Гонконга задержала двух человек, включая 17-летнего студента, по подозрению в изготовлении «летающих бомб» с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила в четверг местная газета The Standard.

У молодых людей были изъяты три квадрокоптера и приспособления, с помощью которых к ним можно крепить грузы, а также шесть бутылок с зажигательной смесью, дымовые шашки, ножи и компоненты для создания взрывчатых веществ.

Кроме того, у задержанных обнаружены два модифицированных мобильных телефона. С помощью подобного аппарата, по словам источников в правоохранительных органах, в воскресенье было приведено в действие самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Спрятанное в цветочной клумбе, оно сдетонировало в тот момент, когда неподалеку остановилась полицейская машина. Никто не пострадал. Следователи выявляют причастность задержанных к данному инциденту.(ТАСС)