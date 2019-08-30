В Гонконге задержали двух членов Законодательного совета

Полиция задержала двух членов Законодательного совета Гонконга от поддерживающей протесты Гражданской партии — Джереми Тама и О Нок-Хина. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление партии.

Законодатели были задержаны за оказание сопротивления полиции, отмечает агентство.

Ранее днем правоохранители задержали и отпустили под залог двух активистов из радикального протестного движения Demosisto — Джошуа Вонг и Агнес Чоу.

За последние сутки были задержаны еще несколько активистов, подозреваемых в причастности к беспорядкам, в том числе еще один представитель Гражданской партии в Заксовете Чэн Чун.

| 2019-08-30T22:44:23+00:00 30 августа 2019, 23:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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