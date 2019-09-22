В Гонконге за сожжение флага КНР задержана 13-летняя девочк

13-летнюю девочку, подозреваемую в сожжении национального флага Китайской Народной Республики, задержали гонконгские полицейские, сообщает TACC со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент случился на акции протеста в районе Тун Мун в субботу, 21 сентября. Отмечается, что протестующие сорвали флаг с правительственного здания для того, чтобы затоптать и поджечь.

Китайские власти сообщили, что демонстранты также нарушили работу метрополитена, кидали бутылки с зажигательной смесью и совершили нападение на сотрудника полиции.

Напомним, масштабные акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции в материковую часть Китая.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в результате столкновений пострадали 19 человек (aif.ru)

| 2019-09-22T09:24:05+00:00 22 сентября 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss