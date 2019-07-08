В Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в ночь на понедельник в Гонконге в оживленном торговом районе Монгкок в материковой части города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Беспорядки произошли после того, как сотни активистов отказались расходиться после массовой акции протеста и попытались заблокировать движение транспорта на улице Нэттан роуд — главной транспортной артерии полуострова Коулун. Стражи порядка применили для их разгона резиновые дубинки. Имеются раненые и задержанные.

В воскресенье до 230 тыс. человек приняли участие в демонстрации, впервые прошедшей в материковой части города. Ранее протестные акции созывались только на острове Гонконг.

Участники шествия собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Цель акции — привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге.