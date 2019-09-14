В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и их противниками

Стычки между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками прошли в субботу в ряде районов Гонконга. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

В частности, беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни пропекинских сторонников с флагами КНР. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов, появившихся позже в этом же комплексе. Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.

Аналогичные столкновения также были отмечены в ряде соседних районов, когда противники демонстрантов стали срывать развешенные ими листовки с протестными надписями.

| 2019-09-14T15:06:37+00:00 14 сентября 2019, 16:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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