В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и их противниками

Стычки между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками прошли в субботу в ряде районов Гонконга. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

В частности, беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни пропекинских сторонников с флагами КНР. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов, появившихся позже в этом же комплексе. Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.

Аналогичные столкновения также были отмечены в ряде соседних районов, когда противники демонстрантов стали срывать развешенные ими листовки с протестными надписями.