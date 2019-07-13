В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

Несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга в знак протеста против торговцев с материкового Китая, закупающих в городе и затем перепродающих товары, которые не облагаются налогом.

В ходе акции произошли столкновения полицейских с протестующими, сообщает агентство Associated Press. В эпицентре происходящего оказались многочисленные аптеки и магазины косметики, популярные у перекупщиков, пишет interfax.ru.

Ранее в Гонконге на протяжении нескольких недель проходили протестные акции против поправок к закону об экстрадиции. Законопроект должен был дать властям Гонконга право на передачу подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. Сначала рассмотрение поправок было отложено, позднее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что документ рассматриваться не будет.

| 2019-07-13T19:39:55+00:00 13 июля 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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