В Гонконге проходит акция протеста против закона об экстрадиции

Тысячи демонстрантов вышли в среду на новую массовую демонстрацию в центре Гонконга в знак протеста против подготовки законопроекта об экстрадиции в КНР. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки.
В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.
Основная волна акций протеста ожидается после полудня. Депутаты намерены приступить к рассмотрению проекта закона об экстрадиции во втором чтении. Не исключается вероятность того, что радикально настроенные демонстранты попытаются штурмовать здание парламента. Вокруг него стянуты значительные силы полиции. В общей сложности для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Администрация Гонконга неоднократно заявляла, что она не будет сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. Против этого выступают местные продемократические силы: они опасаются, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.