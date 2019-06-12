В Гонконге проходит акция протеста против закона об экстрадиции

Тысячи демонстрантов вышли в среду на новую массовую демонстрацию в центре Гонконга в знак протеста против подготовки законопроекта об экстрадиции в КНР. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки.

В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

Основная волна акций протеста ожидается после полудня. Депутаты намерены приступить к рассмотрению проекта закона об экстрадиции во втором чтении. Не исключается вероятность того, что радикально настроенные демонстранты попытаются штурмовать здание парламента. Вокруг него стянуты значительные силы полиции. В общей сложности для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Накануне, по данным местных СМИ, глава администрации Гонконга Кэрри Лам получила угрозы о физической расправе над ее семьей в случае, если она в течение суток не отзовет рассмотрение законопроекта об экстрадиции с КНР. Аналогичные угрозы, как утверждается, якобы поступили и в адрес секретаря (министра) по вопросам юстиции этого специального административного района Китая Терезы Чэн.

Администрация Гонконга неоднократно заявляла, что она не будет сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. Против этого выступают местные продемократические силы: они опасаются, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.