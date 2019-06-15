В Гонконге приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

По словам ещё одного источника, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поздно ночью провела заседание с ключевыми чиновниками правительства города, ожидается, что ещё одно совещание состоится в субботу утром.

В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.

Глава полиции Гонконга назвал столкновения «массовыми беспорядками», заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.