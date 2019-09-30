В Гонконге полиция задержала более 100 протестующих

Гонконгская полиция задержала более 100 участников очередной антиправительственной акции, передает South Сhina Morning Post.
На улицы города, несмотря на запрет полиции, вышли тысячи демонстрантов. Участники акции шли к правительственным зданиям в районе Адмиралтейство. Вскоре между протестующими и стражами порядка начались столкновения. Демонстранты забросали здание кирпичами и бутылками с зажигательной смесью, а полицейские применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули.
В итоге более 100 человек были задержаны, около 25 пострадали. Газета отмечает, что протестующие уже готовят масштабный марш на 1 октября – в день, когда в Китае отмечают 70-летие образования страны.
Отметим, что накануне, 28 сентября, в Гонконге около 300 тысяч человек стали участниками митинга в память о «революции зонтиков» 2014 года. Демонстранты требовали предоставления всеобщего избирательного права. Для разгона участников полиция применила водометы.
Напомним, с начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, которые были спровоцированы рассмотрением закона об экстрадиции (aif.ru)