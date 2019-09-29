В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление полиции страны, опубликованного в Twitter.

В воскресенье в городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.

Между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси роуд, после того как демонстранты начали кидать в правоохранителей различные предметы.

По заявлению полиции, большая группа протестующих заблокировала проезжую часть в районе Хэннеси роуд.

«После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих», — говорится в заявлении (aif.ru)

| 2019-09-29T12:37:35+00:00 29 сентября 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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