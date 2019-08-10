В Гонконге демонстранты ослепляют полицию используя лазеры

В Гонконге девять сотрудников полиции пострадали из-за лазеров, которые демонстранты намеренно используют, чтобы ослепить правоохранителей. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на RTHK.

Как отмечается, трое из пострадавших были госпитализированы с воспалением области глазницы.

Согласно заявлению полиции, в дальнейшем подобные действия станут основанием для задержания.

В субботу, 10 августа, в Гонконге прошла несанкционированная акция протеста, в ходе которой сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

| 2019-08-10T22:37:26+00:00 10 августа 2019, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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