В Гонконге демонстранты ослепляют полицию используя лазеры

В Гонконге девять сотрудников полиции пострадали из-за лазеров, которые демонстранты намеренно используют, чтобы ослепить правоохранителей. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на RTHK.
Как отмечается, трое из пострадавших были госпитализированы с воспалением области глазницы.
Согласно заявлению полиции, в дальнейшем подобные действия станут основанием для задержания.
В субботу, 10 августа, в Гонконге прошла несанкционированная акция протеста, в ходе которой сотрудники полиции применили слезоточивый газ.