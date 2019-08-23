В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»

Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали «живую цепь», протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.
Акция «Путь Гонконга» началась в 19.00 по местному времени. Во многих районах города люди взялись за руки, образовав «живые цепи» и зажгли фонарики на телефонах. Изначально намеченный маршрут демонстрации пролегает вдоль гонконгского метрополитена. Еще одна группа собрались в «живую цепь» на горе Лайон Рок, из западного района Коулун-Тхон она выглядит как иллюминация, проходящая по линии хребта.
По словам организаторов, длина «живой цепи» составила приблизительно 45 километров, а если учитывать демонстрантов, которые собрались на горе, то около 60 километров. Участие в акции приняли 135 тысяч человек.
| 2019-08-23T22:38:40+00:00 24 августа 2019, 03:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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