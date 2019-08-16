В Гонконге арестовала демонстрантов, выбросивших китайские флаги в море

Полиция Гонконга задержала пять человек, которые, предположительно, сняли государственные флаги Китая с флагштоков в нескольких районах и бросили их в море, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Сообщается, что среди пяти задержанных одна девушка и четверо молодых людей в возрасте 20-22 лет. Подозреваемые были задержаны 14 и 15 августа.
Полиция также изъяла их компьютеры и телефоны в рамках расследования.
Некоторые протестующие 4 и 5 августа сняли государственные флаги Китая с флагштоков в двух районах и бросили их в воду.(РИА Новости)
| 2019-08-16T13:21:49+00:00 16 августа 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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