В годы холодной войны ЦРУ планировало использовать голубей в разведке

ЦРУ разрабатывало программы по использованию голубей в разведывательных целях в годы холодной войны, об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на официальном сайте управления, сообщает РИА Новости.

Обнародованные документы описывают, как велась подготовка голубей к выполнению секретных миссий.

«Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню. Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», — сообщается в одном из документов.

Тренировку голубей планировалось проводить в том числе на Аляске, чтобы подготовить их к работе в условиях крайнего севера СССР.

Однако, как отмечает разведывательное управление, «по ряду технических и других причин» программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была реализована ЦРУ.