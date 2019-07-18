В ГМС обнародовали количество лиц получивших в этом году гражданство Азербайджана

«В этом году 75 человек приняты в гражданство Азербайджана. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение числа желающих получить разрешение на постоянное проживание (на 31%). За подобным разрешением в основном обратились граждане Грузии, России, Турции, Ирана, Украины и других стран».

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов заявил на пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев 2019 года.

Он отметил, что в Азербайджане выдано разрешение на постоянное проживание 1 694 лицам: «Из них 347 человек являются гражданами Грузии, 225 человек — России, 95 человек — Турции, 43 человека — граждане Украины и Ирана».