В Гибралтаре сняли арест с иранского супертанкера Grace 1

Верховный суд Гибралтара — заморской территории Великобритании — в четверг, 15 августа, снял арест с иранского супертанкера Grace 1. Требование США о дальнейшем задержании судна было отклонено. Как заявил председательствующий судья Энтони Дадли, на момент рассмотрения в суд не поступил письменный запрос Вашингтона и танкер может покинуть Гибралтар, сообщает DW.

Официальный представитель властей Гибралтара сообщил, что индийский капитан судна и три моряка были также 15 августа официально освобождены из-под ареста. До этого времени они находились на свободе на условии залога.