В Германии существенно упало потребление пива

В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt в пятницу, 12 июля. Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще, сообщает dw.com.

Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).

Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.

| 2019-07-13T09:10:29+00:00 13 июля 2019, 10:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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