В Германии стартовал аукцион на строительство мобильной сети 5G

В Германии, по сообщению Русской службы DW, стартовал аукцион на строительство инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения 5G. Глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) Йоахим Хоман (Joachim Homann) утром во вторник, 19 марта, в Майнце символически нажал на кнопку секундомера, использованного еще в 2000 году.

Тогда первый крупный аукцион по продаже мобильных частот принес федеральной казне почти 51 млрд евро. Нынешний аукцион принесет значительно меньше прибыли: эксперты рассчитывают на 3 — 5 млрд евро, как и в результате аукционов 2010 и 2015 годов. Полученные средства Берлин планирует израсходовать на цифровизацию.