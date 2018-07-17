В Германии совершено нападение на турецкую пекарню

В Германии неизвестные совершили вооруженное нападение на пекарню, принадлежащую предпринимателю турецкого происхождения Алперу Йылдырмазу.

Инцидент произошел в городе Хейльбронн в утренние часы во вторник, 17 июля.

Сообщается, что вооруженный мужчина вошел в помещение и открыл стрельбу. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

Как рассказал корреспонденту АА брат владельца пекарни Атилла Йылдырмаз, во время нападения в здании находилась лишь работница пекарни. «В полиции заявили, что нападение носило расистский характер. Возможно, мотивом для преступления послужило то, что у нашей кассирши была покрыта голова», — сказал он.

Он отметил, что семья Йылдырмаз ни с кем не вела вражды. По его словам, единственным происшествием, имевшим место в пекарне до сегодняшнего дня, было ограбление, совершенное полгода назад.

Йылдырмаз подчеркнул, что будет добиваться тщательного расследования инцидента.

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| 2018-07-17T22:34:13+00:00 18 июля 2018, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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