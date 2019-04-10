в Германии с 2010 предотвращено 13 терактов

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ с 2010 года предотвратили на территории Германии 13 террористических актов. Об этом сообщила в среду газета Rheinische post со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам.

Пять терактов были предотвращены в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ, отмечает издание. В докладе ведомства говорится, в частности, о планах исламистов осуществить в 2011 году атаки с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия в Дюссельдорфе, взрыв на главном железнодорожном вокзале в Бонне в 2012 году, нападение на руководителя правоэкстремистской партии Pro NRW. Кроме того, теракты планировались в городах Карлсруэ, Людвигсхафен-на-Рейне, Хемниц, Шверин, в окрестностях Франкфурта-на-Майне.

В ведомстве подчеркивают, что террористская угроза в Германии остается высокой. «Мы держим в поле зрения людей, представляющих потенциальную опасность, и немедленно вмешиваемся, как только появляется достаточно сведений о планах совершить атаку», — отметили газете источники в органах безопасности.(ТАСС)